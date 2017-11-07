График: в Эстонии мальчики занимаются спортом больше, чем девочки

По данным спортивного регистра, среди детей 5-19 лет, во всех уездах мальчики занимаются спортом больше, чем девочки.

Наиболее ощутимая разница наблюдается в Валгамаа, где мальчики составляют 74% от всех молодых спортсменов. Хотя стоит учитывать и то, что в этом уезде занимается спортом всего 1299 детей, пишет портал novaator.err.ee.

В то же время на Сааремаа, где спортом занимается примерно столько же детей, различие между активностью мальчиков и девочек самое незначительное - мальчики составляют 56% от всех занимающихся спортом детей.

По данным регистра, официально в Эстонии занимается спортом 101 111 детей, среди которых 2/3 - мальчиков (62 391), а девочек - 38 723.

Во всех уездах самый популярный спорт среди мальчиков - футбол, которым занимается более четверти спортсменов (16 086). На втором месте - плавание (7199 или 11,5%), на третьем месте - баскетбол, в который играют 5443 мальчика или 8,7%.

Чем занимаются девочки?

Больше всего девочки занимаются гимнастикой (7107, 18,4%), плаванием (5464, 14,1%), и легкой атлетикой (3385, 8,7%).

Ниже приведена инфографика, где наводя мышкой на уезды, можно ознакомиться со статистикой в разных регионах Эстонии: