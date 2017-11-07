Церемония вручения журналистской премии "Открытой России" снова пройдет в Таллинне

Премия "Открытой России" "Профессия - журналист" за 2017 год будет вручена 12 декабря на торжественной церемонии в столице Эстонии Таллинне.

Сегодня экспертный совет премии объявил финалистов в шести номинациях, передает сайт "Открытой России".

В короткий список попали 30 публикаций журналистов. На конкурс было представлено почти 600 работ, что на треть больше прошлогоднего числа номинантов, говорят организаторы.

В экспертный совет входят медиа-аналитик Василий Гатов, обозреватель "Новой газеты" Ирина Петровская и журналист томского агентства новостей ТВ2 Юлия Мучник.

Лауреатов премии выберет жюри под руководством Марии Слоним, в которое вошли российские журналисты Юрий Сапрыкин, Мария Эйсмонт, Кирилл Рогов, Сергей Пархоменко, Андрей Лошак, Максим Трудолюбов, Андрей Архангельский, Роман Баданин, Сергей Смирнов, а также режиссёр Вера Кричевская, обозреватель британского журнала The Economist Аркадий Островский и пятикратный лауреат премии Overseas Press Club, финалист Пулитцеровской премии Кэрол Уильямс из США.

Ежегодная премия "Профессия - журналист", учрежденная "Открытой Россией" в 2016 году, вручается во второй раз. Первая церемония награждения также прошла в Таллинне. Это случилось 7 декабря прошлого года.

Награждаются лучшие публикации о России в российских и зарубежных СМИ, представленные в шести номинациях: "Расследование", "Репортаж", "Интервью + портрет", "Публицистика", "Региональная тема", "Фотоистория", также будет объявлен лауреат специального приза.

На конкурс принимались материалы, опубликованные с 1 января по 31 октября 2017 года.

"Открытая Россия" - общественное сетевое движение, созданное по инициативе российского оппозиционера Михаила Ходорковского.