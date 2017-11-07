Исследование: президентство Трампа негативно влияет на мировую экономику

Первый год президентства Дональда Трампа оказал негативное воздействие на мировую экономику, следует из опроса, проведенного в Мюнхене институтом экономических исследований Info.

Почти три четверти опрошенных (73,5%) уверены в отрицательном влиянии Трампа на мировую экономику. Кроме того, большинство экспертов (57,6%) считают, что политика президента США негативно отразилась и на американской экономике, передает dw.com.

По мнению большинства экспертов, наибольший ущерб президентство Трампа нанесло таким сферам, как социальная защита граждан и охрана окружающей среды. Наиболее проблемными темами в связи с политикой, проводимой президентом США, сейчас являются международная торговля, сотрудничество с иностранными организациями, обеспечение мира и безопасности.

Данные этого же опроса показывают, что эксперты из США не считают влияние президентства Трампа на экономику своей страны исключительно негативным. Только 38% опрошенных признали его таковым. Тем не менее даже они считают политику, проводимую Трампом, неэффективной.

Опрос проводился институтом Info в октябре. В нем приняли участие 929 экспертов из 120 стран.