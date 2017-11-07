С 8 ноября Падара в Рийгикогу заменит экс-министр окружающей среды Рандвер

Во вторник, 7 ноября, правление Рийгикогу приняло решение о том, что с завтрашнего дня в парламенте соцдема Ивари Падара, который отправился работать в Брюссель, заменит его однопартиец Рейн Рандвер.

Падар стал депутатом Европарламента, поскольку Марью Лауристин после муниципальных выборов решила работать в Тартуском горсобрании.

Рандвер с 2002 по 2011 год был членом Народного союза, после чего перебрался в Социал-демократическую партию.

С 2006 по 2007 год был министром окружающей среды. Работал в парламенте в периоды с 2003-го по 2006-й, а также с 2011-го по 2015-й, когда тоже был замещающим Падара депутатом.

На парламентских выборах 2015 года Рандвер набрал 1003 голоса.

Также во вторник правление Рийгикогу утвердило реформиста Таави Рыйваса членом правовой комиссии, который заменил Ханно Певкура, ставшего вице-спикером парламента.