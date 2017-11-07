Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

"В Эстонии мужчины имеют такие же архетипические образы, как и во всем мире: воин, король, любовник и волшебник. Но у всех этих образов есть сотни оттенков, которые не всем нравятся", – сказал Кадастик.

Эмпатия (способность сопереживать – ред.), которая, по словам Кадастика, отличает людей от животных и объединяет мужчин и женщин, – это особенность, благодаря которой воин не станет жестоким, король не превратится в безумного, любовник не будет насильником, а маг не станет мошенником.

"В этот трудный переходный период в течение 25 лет эстонские мужчины заметно утратили способность к эмпатии", – признал он.

Революция в течение одного поколения

Кадастик рассматривает всю историю человечества в более широком смысле – как историю отношений между мужчинами и женщинами, поскольку движущей силой многих государственных лидеров и военачальников были отношения с женщинами. Однако три технические революции изменили эти отношения.

"Если первая, механическая революция, продолжалась четыре столетия, вторая – электрическая – два столетия, то цифровая революция произошла всего за 25 лет. Мы пережили революцию в течение одного поколения, и это принесло с собой трудности и проблемы с их преодолением".

По словам Кадастика, значение времени радикально изменилось. Он вспомнил свою курсовую работу по переписке между Лидией Койдулой и Ф. Р. Крейцвальдом, когда от отправки письма до получения ответа могло пройти несколько недель.

"Сегодня мы можем создавать новые отношения за пять минут по всему миру, мы можем иметь десять отношений одновременно".

Развод не должен восприниматься как трагедия

Все это подвергло испытанию и прочность модели среднестатистической семьи. В ситуации, когда ученые вполне серьезно говорят о переносе сознания человека в другое, более молодое тело, человечество стоит перед выбором - либо подготовиться к 100-летнему совместному проживанию, либо пересмотреть концепцию "правильного" брака.

Кадастик сослался на статистику, согласно которой, в Эстонии, например, нет обязанности жениться, если должен родиться ребенок. Но, несмотря на это, эстонцы разводятся так же часто, как и в других странах Европы с большим числом разводов.

"В Дании столько же свадеб, сколько и у нас: много внебрачных детей, много разводов, но они при этом счастливы. А мы нет. Что не так? Мы не умеем ни искать, ни находить, ни выбирать, ни уходить", – считает Кадастик.

В качестве решения он предложил свою адаптацию к реальности или модель семейной жизни, похожую на соты.

"Мы не можем удерживать всех супругов, поэтому мы должны научиться думать, что бывший муж – это нормально, а бывший отец — нет. Надо сохранять отца для детей, удерживать же мужа любой ценой нет смысла. Мужчины и женщины приходят и уходят, это нормально, и такими их и следует воспринимать".