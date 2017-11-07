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В Таллинне приняли резолюцию о модернизации законов о космосе ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Председательство в ЕС

Делегации парламентов стран Европейской межпарламентской космической конференции (EISC) во вторник приняли в Таллинне резолюцию, поддерживающую укрепление и модернизацию правовых рамок в европейских странах.

"Принятая резолюция станет точкой опоры для стран, желающих принять собственный закон о космосе, – сказала председатель EISC Лийза Овийр. – В резолюции сказано, что страны EISC поддерживают укрепление правовых рамок, чтобы в большей мере усилить сотрудничество между предпринимателями и связанными с космосом организациями".

"Авторы резолюции также хотят усилить руководящую позицию Европы в области космоса", – отметила Овийр. По ее мнению, важно и то, что резолюция уделяет внимание эффективной деятельности, связанной с космосом, чтобы максимальное количество людей смогло извлечь пользу из исследования космоса.

Резолюция в том числе призывает связанные с космосом организации и предприятия стран-членов к улучшению ситуации в области космического мусора. Страны также считают важным мирное пользование космосом.

Страны поддерживают развитие сотрудничества между предпринимателями и исследующими космос учеными.

В качестве председателя EISC Эстония провела в Таллинне в понедельник и вторник посвященное космосу международное пленарное заседание. Пленарное заседание EISC является частью проходящей в Таллинне Европейской космической недели.

В учрежденной в 1999 году EISC состоят парламенты страны ЕС и Европейского космического агентства. Сейчас в организации 12 действительных и один ассоциированный член.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

космосовийркосмическая неделяeisc


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