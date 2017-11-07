В Тартуском художественном музее открывается выставка эстонской художницы Хаген-Шварц

С 10 ноября в Тартуском художественном музее открыта выставка одной из наиболее ярких художниц Эстонии XIX века Юлие Хаген-Шварц. Ее можно считать первой профессиональной художницей в Эстонии: она добилась как академического признания, так и успеха на местной художественной сцене.

Хаген-Шварц играла очень важную роль в жизни Тарту того времени, проводила выставки и писала портреты своих современников.

Несмотря на множество препятствий, с которыми сталкивались женщины в то время в обществе, в 1858 году Хаген-Шварц стала первой женщиной-академиком и первым академиком среди эстонских художников в Петербургской Императорской Академии художеств, опередив Йохана Кёлера на несколько лет.

Экспозиция составлена на основе коллекций Тартуского художественного музея и Эстонского художественного музея, а также включает работы из частных коллекций и Тартуского Университета.

Выставка открыта до 29 апреля 2018 года.