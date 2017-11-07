В Ида-Вирумаа полиция приглашает водителей проверить техническое состояние грузовиков

В четверг, 9 ноября, полиция приглашает профессиональных водителей грузового транспорта проверить техническое состояние своих автомобилей в пункте проверки, который будет находиться на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Пуртсе.

Пункт проверки в Пуртсе будет работать с 11 до 16 часов, водители грузового транспорта смогут проверить данные тахографа о соотношении времени труда и отдыха, а также техническое состояние автомобиля, передает Идаская префектура.

"Цель этой акции - не наказать водителей, а помочь им, - сказала капитан полиции патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм.- При проверке грузовых автомобилей мы часто обнаруживаем опасные для других участников дорожного движения нарушения, о которых водитель даже не знает".

"В рамках акции мы будем консультировать водителей и помогать им. Советуем водителям-профессионалам обязательно воспользоваться возможностью посетить пункт проверки, так как на месте будут лучшие специалисты", - продолжила Эльм.

Кроме полицейских Йыхвиского отделения, мероприятие помогут провести Департамент шоссейных дорог, Трудовая инспекция и недоходное объединение MTÜ Kvaliteetse Liiklusõppe Ühendus.