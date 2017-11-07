Первый отрезок улицы Рейди теэ уже заасфальтирован. Строительство участка дороги на территории Таллиннского порта должно быть завершено в январе.

"Строительство этого отрезка улицы Рейди теэ на территории Таллиннского порта, как ожидается, будет завершено к концу января. Этот участок не будет использоваться до тех пор, пока не будет готова вся Рейди теэ", - сказал новостному порталу ERR руководитель отдела развития инфраструктуры Tallinna Sadam Пеэтер Ныгу.

Результаты конкурса на строительства участков Рейди теэ, пролегающих по территории города, станут известны 20 ноября, после чего Таллинн сможет начать строительство.

Начало строительных работ было отложено из-за судебного разбирательства, поэтому, как планировалось первоначально, дорога, соединяющая порт и Пирита, к концу следующего года готова не будет. Решение суда, согласно которому Рейди теэ можно строить, было принято в конец сентября. Судебный спор не касался строительства всей улицы.

Новый вице-мэр Таллинна и лидер партии "Зелёные Эстонии" Зюлейха Измайлова обещала, что город найдет для Рейди теэ наиболее природосберегающее решение, которое позволит максимально сохранить старые деревья.