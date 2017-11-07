Экс-премьер Сийм Каллас избран волостным старейшиной Виймси ({{commentsTotal}})
Во вторник, 7 ноября, состоялось второе заседание волостного собрания Виймси нового созыва, на которым старейшиной волости был избран бывший премьер-министр Эстонии Сийм Каллас.
Сийм Каллас работал специалистом Министерства финансов ЭССР, директором эстонского республиканского отделения государственного Сбербанка СССР, заместителем главного редактора газеты Rahva Hääl, возглавлял Центральный Союз профсоюзов Эстонии. Был народным депутатом СССР (1989-1991).
С 1991 по 1995 год занимал должность президента Банка Эстонии, с 1995 по 1996 год был министром иностранных дел, с 1999-го по 2002-й - министром финансов. С 2002 по 2003 год возглавлял правительство. Трижды избирался в парламент (в 1995, 1999 и 2003 годах). С 2004 по 2014 год работал вице-президентом Европейской комиссии.
С 1972 по 1990 год был членом Коммунистической партии Советского Союза. В 1994-м основал Партию реформ и был ее председателем до 2004 года, после чего стал почетным председателем. В 2016 году был кандидатом в президенты Эстонии, прошел во второй тур в Коллегии выборщиков, но там для избрания главой государства полученных голосов не хватило.
Неделю назад председателем волостного собрания Виймси стал Таави Котка (Партия реформ), а его заместителем был избран Айн Пиннонен (СДП).
Правящую коалицию в Виймси создали реформисты (9 мест в волостном собрании), соцдемы (2) и избрательный союз "Прибрежный народ" (1).
В оппозиции находятся IRL (3), EKRE (2), центристы (2) и избирательный союз "Общины Виймси" (2).
Всего в волостном собрании 21 депутат.
Редактор: Виктор Сольц