Бывший министр Уэльса покончил с собой после обвинений в сексуальных домогательствах

Бывший член кабинета министров Карл Сарджент, который был отправлен в отставку 3 ноября из-за начала расследования о его "неподобающем поведении", был найден мертвым. По предварительным данным, он покончил собой. Об этом сообщает BBC News.

Смерть Сарджента уже подтвердили члены его семьи и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Кроме того, свои соболезнования в связи с суицидом бывшего члена правительства также выразил и первый министр Уэльса Каруин Джонс, передает newsru.com.

"Он внес большой вклад в общественную жизнь в Уэльсе и неустанно боролся за тех, кого он представлял как министра, так и в качестве местного члена собрания", - подчеркнул Джонс, комментируя новость о смерти Сарджента, ранее курировавшего в правительстве вопросы защиты женщин и детей.

По информации The Sun, Сарджент был найден мертвым в своем доме в городе Коннас Куэй, расположенном в Северном Уэльсе, где он проживал с двумя детьми и женой.

Как пояснили в правоохранительных органах, у следствия нет оснований предполагать насильственный характер смерти Сарджента. В местной полиции заявили, что обстоятельства произошедшего указывают на то, что бывший член кабинета правительства самостоятельно свел счеты с жизнью.

Как отмечает издание, 49-летний Сарджент, который работал во власти на протяжении 14 лет, был отстранен от исполнения обязанностей в минувшую пятницу, 3 ноября. По информации журналистов, причиной увольнения чиновника стали обвинения женщин, которые жаловались на его "неподобающее поведение".

В связи с выдвинутыми обвинениями против Сарджента, который из-за скандала также потерял должность в Национальной ассамблее Уэльса, было начато внутрипартийное расследование. Сам он настаивал на том, что не совершал никаких противоправных действий и надеялся на то, что расследование поможет ему очистить его имя.

Как уточняют журналисты The Guardian, Серджент покинул пост после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении, которое, предположительно, могло быть расценено как сексуальные домогательства. При этом официально суть этих обвинений до сих пор неизвестна.

Напомним, что 1 ноября министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, о которых ранее сообщила британская пресса.

Фэллон покинул свой пост на фоне скандала после того, как его обвинили в неподобающем поведении в общении с журналисткой Джулией Хартли-Брюер. По информации прессы, инцидент произошел более десяти лет назад: тогда он якобы положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальные домогательства.

После появления новостей об отставке Фэллона журналистка заявила, что если это связано с ее историей, то это "самая безумная и нелепая отставка министра в истории". При этом Хартли-Брюер не исключила, что отставка главы Минобороны на самом деле обусловлена другими причинами.