rus.err.ee

Трамп сменил риторику и призвал КНДР к переговорам ({{commentsTotal}})

За рубежом
Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Автор: SIPA/Scanpix
За рубежом

Находящийся в азиатском турне Дональд Трамп призвал Северную Корею начать переговоры по ядерной программе. Еще месяц назад Трамп утверждал, что переговоры с КНДР - пустая трата времени.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле, Трамп сказал, что для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров и начать делать правильные шаги в интересах не только северокорейского народа, но и всего человечества, передает Русская служба Би-би-си.

Обозреватели отмечают резкую смену интонаций Трампа в последнее время. Еще недавно он грозился обрушить на Северную Корею огонь и ярость, теперь же утверждает, что к таким шагам прибегать, скорее всего, не придется.

Президент США также не исключил возможности личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако время для нее пока не пришло.

"Я общаюсь с самыми разными людьми из Китая, Японии, Южной Кореи. Я собираюсь во Вьетнам и на Филиппины. Неплохо, когда люди общаются, и я не думаю, что готовность к переговорам свидетельствует о вашей слабости или силе. Так что я готов [к встрече]. Но мы посмотрим. Думаю, пока время еще не пришло".

Прежняя жесткая риторика Трампа вызывала тревогу у наблюдателей. Комментируя свои прошлые заявления во время пресс-конференции в Токио в понедельник, Трамп сказал: "Я использую сильную риторику, но посмотрите, куда завела нас слабая за последние 25 лет".

Он также объявил о завершении "стратегического терпения" в отношениях с Пхеньяном. После таких заявлений миролюбивый тон высказываний Трампа стал еще большим сюрпризом сюрпризом для наблюдателей.

Правообладатель иллюстрацииKCNAImage captionО реакции северокорейского лидера на заявления Трампа ничего не известно
При этом Дональд Трамп продолжает призывать Россию и Китай усилить давление на Пхеньян. Китай на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером КНДР.

"Неприемлемо, что некоторые страны продолжают финансировать режим, который становится все более опасным" - заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Сеуле, говоря о необходимости остановить торговлю с Северной Кореей.

Похоже, речь идет о еще более жестких экономических санкциях, чем ранее, когда деловые контакты с Пхеньяном не были запрещены полностью.

Южнокорейский президент выразил удовлетворение тем, что его американский коллега так сосредоточен на проблеме ядерного разоружения КНДР.

Он надеется, что визит Трампа позволит ускорить решение данного вопроса и станет поворотным моментом в разрешении проблемы c ядерным оружием Северной Кореи.

Оба лидера также обсудили торговые соглашения двух стран. Во время пресс-конференции Трамп раскритиковал действующее соглашение, назвав сделку неудачной для США, и сообщил, что Южная Корея готова пересмотреть его условия.

Президент США находится в Южной Корее в рамках 11-дневного азиатского турне, во время которого он посетит пять стран. После визитов в Японию и Южную Корею президент США отправится в Китай, а затем во Вьетнам и на Филиппины.

трампкндрсеверная корея


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
отчет госконтроля передан в Рийгикогу
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративное фото.

Оценку за госэкзамен по математике снизили на 13 баллов: решение не по учебнику

Уроженцу Уругвая, проживающему в Эстонии с 1993 года Марио Пиццоланти, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать госэкзамен по математике. Экзаменаторы Innove снизили ему оценку за то, что предложенное им решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. После оспаривания оценки ее повысили.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ЭКОНОМИКА
07:36

В будущем с покупок в интернет-магазинах на сумму меньше 22 евро придется платить налог

06.11

Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

06.11

На ярмарке труда в Котле культуры будет предложено более 2000 рабочих мест

06.11

ФОТО: из порта Мууга отправлена первая крупная партия древесины в Китай

06.11

В сентябре число туристов в эстонских гостиницах выросло на 10%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Выставка открыта до 29 апреля 2018 года

В Тартуском художественном музее открывается выставка эстонской художницы Хаген-Шварц

С 10 ноября в Тартуском художественном музее открыта выставка одной из наиболее ярких художниц Эстонии XIX века Юлие Хаген-Шварц. Ее можно считать первой профессиональной художницей в Эстонии: она добилась как академического признания, так и успеха на местной художественной сцене.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Особый взгляд

Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:32

Без неожиданностей: вице-мэром Нарвы утвержден Алексей Евграфов

18:29

ФОТО: видение архитекторов нового Tallinna Kaubamaja выставлено на народное голосование

18:15

Актуальная камера 07.11.2017 (18:00)

18:04

ФОТО: на Красной площади прошел марш в честь парада 7 ноября 1941 года

18:02

Председателем Тартуского горсобрания стал центрист Ааду Муст

17:53

КаПо задержала в Нарве предполагаемого агента ФСБ Обновлено

17:40

ФОТО: мэром Силламяэ избран Тынис Калберг

17:39

Трамп сменил риторику и призвал КНДР к переговорам

17:17

Бывший министр Уэльса покончил с собой после обвинений в сексуальных домогательствах

16:50

Экс-премьер Сийм Каллас избран волостным старейшиной Виймси

16:28

ФОТО: первый отрезок Рейди теэ уже заасфальтирован

16:10

В Ида-Вирумаа полиция приглашает водителей проверить техническое состояние грузовиков

16:06

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

15:53

В Тартуском художественном музее открывается выставка эстонской художницы Хаген-Шварц

Полезно знать

Топ читаемости
17:53

КаПо задержала в Нарве предполагаемого агента ФСБ Обновлено

06.11

Центристская партия поддержит кандидатуру Алексея Евграфова в вице-мэры Нарвы

12:03

ФОТО: после реконструкции в ТЦ Kristiine появятся боулинг и кинозал

06.11

У депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова угнали автомобиль

06.11

В Ида-Вирумаа провели облаву на наркодилеров

07:36

В будущем с покупок в интернет-магазинах на сумму меньше 22 евро придется платить налог

06.11

Пляж Перакюла после шторма не узнать: знаменитые поющие пески смыло в море

06.11

Оценку за госэкзамен по математике снизили на 13 баллов: решение не по учебнику

06.11

Главным тренером объединенных "Инфонета" и "Левадии" станет серб Александар Рогич Обновлено

06.11

Онкологическим больным Ида-Вирумаа больше не придется ездить на химиотерапию в Тарту

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:23

Минюст: несколько заключенных обжаловали запрет на курение, одному разрешили курить Обновлено

13:10

Госпрокурор: деятельность задержанного агента ФСБ не имела отношения к ID-картам

12:13

Сегодня в Котле культуры проходит ярмарка труда

09:48

Во вторник днем солнечно, без осадков, +5...+8

09:48

Новые сертификаты проблемных ID-карт можно загрузить до конца марта 2018 года

06.11

Госконтроль рекомендует заняться накоплением госрезервов

06.11

Урмас Паэт: индийские политики не хотят касаться дела судовых охранников

06.11

В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: