ФОТО: на Красной площади прошел марш в честь парада 7 ноября 1941 года

Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, прошел на Красной площади в Москве.

Реконструкция парада напомнила о мужестве и стойкости защитников Москвы, отправлявшихся на передовую сразу после парада. По главной площади страны прошли кавалерийская группа Президентского полка, военнослужащие соединений и военно-учебных заведений Минобороны в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона и участники военно-исторических клубов, передает Интерфакс.

Всего маршем по главной площади страны прошли около 5000 человек.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен во время битвы под Москвой в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В нем участвовали 28 тыс. 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от города.

В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции.

Последний такой парад состоялся в 1990 году. 7 ноября 2000 года на Красной площади впервые состоялся торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года.