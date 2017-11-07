Председателем Тартуского горсобрания стал центрист Ааду Муст ({{commentsTotal}})
На первом заседании Тартуского горсобрания нового созыва был избран председатель. Им стал депутат Рийгикогу от Центристской партии Ааду Муст. Его заместителем избрана Эне Эргма, представляющая Партию реформ.
За Муста, кандидатуру которого поддержали центристы, реформисты и избирательный союз "За Тарту", проголосовали 27 депутатов.
Соцдемы предложили кандидатуру Марью Лауристин, которую поддержали 12 депутатов.
Эстонская консервативная партия выдвинула кандидатуру Руубена Каалепа - его поддержали 6 человек.
Муст уже ранее работал председателем горсобрания Тарту (2001-2007, 2009-2011 и 2013-2015).
Зампредом была избрана Эне Эргма (Партия реформ), получившая 28 голосов. Другой кандидат - Михаил Лотман (IRL) - набрал 19 голосов.
Всего в Тартуском горсобрании 49 депутатов.
Редактор: Виктор Сольц