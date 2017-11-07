Актуальная камера 07.11.2017 (18:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Виктор Сольц
Редактор: Виктор Сольц
Во вторник, 7 ноября, состоялось второе заседание волостного собрания Виймси нового созыва, на которым старейшиной волости был избран бывший премьер-министр Эстонии Сийм Каллас.
Уроженцу Уругвая, проживающему в Эстонии с 1993 года Марио Пиццоланти, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать госэкзамен по математике. Экзаменаторы Innove снизили ему оценку за то, что предложенное им решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. После оспаривания оценки ее повысили.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
С 10 ноября в Тартуском художественном музее открыта выставка одной из наиболее ярких художниц Эстонии XIX века Юлие Хаген-Шварц. Ее можно считать первой профессиональной художницей в Эстонии: она добилась как академического признания, так и успеха на местной художественной сцене.
Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима