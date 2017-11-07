Без неожиданностей: вице-мэром Нарвы утвержден Алексей Евграфов

Во вторник, 7 ноября, на заседании Нарвского горсобрания депутаты утвердили новый состав городской управы. Вице-мэром по вопросам городского хозяйства выбран и утвержден беспартийный Алексей Евграфов.

О том, кто войдет в состав новой горуправы, портал rus.err.ee сообщил еще вчера. Сегодня же кандидатуры, предложенные центристской фракцией, были утверждены на заседании представительного органа.

Членами горуправы, помимо Евграфова, стали заведующая отделом культуры Виктория Лутус, директор Департамента финансов Елена Голубева и главврач Нарвы Андрей Антонов.

За работу в горуправе Лутус и Голубева будут получать компенсацию 174 евро в месяц, а Антонов - 694 евро.

Пятым членом горуправы, согласно решению депутатского корпуса, принятого 1 ноября, является мэр Нарвы Тармо Таммисте.

Из 29 присутствовавших в зале депутатов "за" новый состав управы проголосовал 21 депутат. На заседании отсутствовали центристы Михаил Стальнухин и Олев Силланд.

В Нарве бал правят центристы - у них 23 из 31 места. Остальные восемь мандатов принадлежат избирательному союзу "Наша Нарва".