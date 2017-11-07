ФОТО: видение архитекторов нового Tallinna Kaubamaja выставлено на народное голосование

В результате объявленного в июне архитектурного конкурса по реконструкции квартала Tallinna Kaubamaja должен появиться новый универмаг, офисное здание на бульваре Рявала и подземная парковка. Общая площадь увеличится в 2,5 раза.

На конкурс поступило 15 работ, которые можно увидеть в атриуме В-галереи Kaubamaja и на странице предприятия.

Автор работы, которая получит наибольшее число голосов, будет награжден специальной премией в размере 3000 евро. Победителя, по проекту которого будут проводиться работы по реконструкции, определит жюри. Победитель конкурса и обладатель специальной премии станут известны 15 ноября.