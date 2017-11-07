ВОЗ: необходимо прекратить применение антибиотиков для роста животных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует прекратить регулярное использование антибиотиков в целях стимулирования роста и профилактики болезней среди здоровых сельскохозяйственных животных. Из-за их чрезмерного применения возрастает угроза развития у болезнетворных бактерий устойчивости к лекарствам, говорится в распространенном во вторник в Женеве заявлении ВОЗ.

Разработанные организацией новые рекомендации, отмечает ВОЗ, направлены на сохранение эффективности антибиотиков, важных для лечения человека. Организация напоминает, что в некоторых странах около 80% важных в медицинском отношении антибиотиков приходится на животноводческий сектор, где они используются в основном для стимулирования роста здоровых животных. В результате у некоторых типов бактерий, вызывающих тяжелые инфекции у людей, уже развилась устойчивость ко многим или всем имеющимся лекарственным средствам, передает ТАСС.

"Отсутствие эффективных антибиотиков представляет такую же серьезную угрозу для безопасности в области здравоохранения, как и внезапная вспышка смертельно опасной болезни", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Чтобы обратить вспять развитие устойчивости к противомикробным препаратам, подчеркнул он, необходимы решительные и стабильные действия во всех секторах.

В этой связи ВОЗ настоятельно рекомендует общее сокращение применения всех классов важных в медицинском отношении антибиотиков в продовольственном животноводстве, в том числе полное прекращение в целях стимулирования роста и профилактики болезней в отсутствие диагноза.

Больных животных, подчеркивают эксперты, необходимо тестировать для определения наиболее эффективного средства для лечения конкретной инфекции. При этом следует выбирать препараты, которые согласно классификации ВОЗ, являются наименее важными для здоровья людей, и не входят в число высокоприоритетных.

Кроме того, организация обращает внимание на наличие альтернативных антибиотикам вариантов предотвращения болезней у животных, таких как улучшение гигиены, применение вакцин, изменение условий содержания.