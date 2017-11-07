Андрей, да? - Вадим. Таави Аас не смог сразу вспомнить имя своего коллеги

Мэр Таллинна Таави Аас во вторник, 7 ноября, представил свою команду кандидатов в вице-мэры, с которой он собирается с пятницы руководить столицей. Аас признал, что на пресс-конференции он был немного в замешательстве и поэтому не сразу вспомнил имя одного из вице-мэров.

Когда очередь дошла до представления Вадима Белобровцева, который будет отвечать за сферу образования, культуры и спорта, Аас не смог сразу вспомнить его имя.

"Андрей, да?" - спросил Аас. Сидевший слева от него кандидат в вице-мэры Андрей Новиков пришел на помощь и подсказал: "Вадим".