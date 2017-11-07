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Столетие революции: нарвитяне несли цветы к памятнику Ленину ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Столетие Октябрьской революции отметили в Нарве. В основном праздновали люди пенсионного возраста.

Столетие октябрьской революции отметили в Нарве. В основном праздновали люди пенсионного возраста.

С момента открытия ворот Нарвского музея жители приграничного города по одному или небольшими группами по два-три человека, приносили цветы к пямятнику Ленина.

Когда-то монумент стоял на главной площади, а теперь является экспонатом музея.

"Главное, что было при советской власти - это право человека на труд. Более того, каждый человек был обязан трудиться, а лодырей и алкоголиков у нас ссылали в ЛТП. А сейчас у нас лодырей, алкоголиков и тех, кто роется по помойкам, слишком много. По-моему, даже перебор", - поделился воспоминаниями пенсионер Алексей Беляев.

Редактор: Виктор Сольц

октябрьская революцияпамятник ленина


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