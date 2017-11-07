ID-карты обновили 150 000 человек

По состоянию на вечер вторника, 7 ноября, сертификаты своих ID-карт обновили 150 000 человек, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Дистанционно успешно обновили свои карты по состоянию на сегодняшний день 118 000 человек, в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны – 32 000 человек.

Вчера был поставлен рекорд по количеству дистанционно обновленных ID-карт за один день – карты обновили более 23 000 человек. Сегодня по состоянию на 18 часов было сделано около 17 000 дистанционных обновлений.

"Приложение дистанционного обновления работает с прошлого четверга без крупных сбоев, число успешно проведенных обновлений растет с каждым днем. Нагрузка на приложение меньше всего с позднего вечера до раннего утра, то есть с 23 до 6 часов. Если обновление не удастся пройти с первой попытки, стоит попробовать сделать это снова через некоторое время. Сегодня обновление сертификатов проходило в среднем за пять минут", – сказал руководитель отдела инфраструктуры Департамента государственной инфосистемы Тармо Ханга.

Поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт. Информацию о том, как обновить сертификат, можно найти на сайте www.id.ee и https://www.politsei.ee/ru/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/sertifikaatide-uuendamine/.