В следующем конкурсе "Евровидения" будут участвовать 42 страны

Представители 42 стран примут участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне. Об этом сообщили организаторы смотра.

"42 страны анонсировали участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, а также раскрыт новый слоган и логотипы события. <…> Под тематическим девизом "All Aboard!" ("Все на борт!") все приглашаются на праздник Европы и музыки", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Организаторы особо отметили участие России в будущем конкурсе. "Россия готова вернуться после года отсутствия", - сказали они.

В списке участников 63-го по счету конкурса также значатся Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

"Мы очень довольны творческой темой и логотипами будущего конкурса, которые резонируют с историей Лиссабона и подчеркивают основные ценности "Евровидения", включая многообразие. Океан объединяет всех нас, и его разнообразие может вдохновить каждого из 42 вещателей-участников, которых мы ждем в Лиссабоне в следующем мае", - цитирует пресс-служба конкурса исполнительного супервайзера "Евровидения" Юна Ула Санна.

"Евровидение" в Португалии

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на смотре в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил лирическую песню на родном языке "Amar pelos dois" ("Любовь двух").

Россия в 2017 году в конкурсе не участвовала из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой.

Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.