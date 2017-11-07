Эстонский футбольный союз оштрафован почти на 26 000 евро за поведение боснийских болельщиков

Международная федерация футбола (ФИФА) выписала штраф в размере 30 000 швейцарских франков (25 750 евро) за ненадлежащее поведение болельщиков.

Такое решение во вторник, 7 ноября, вынес дисциплинарный комитет ФИФА.

Как следует из постановления, ЭФС оштрафован за инцидент на отброчном матче ЧМ-2018 Эстония-Босния и Герцеговина, который состоялся в Таллинне 11 октября.

Пиротехническое шоу от болельщиков сборной Боснии и Герцеговины:

Видео доступно для просмотра только на территории Эстонии

Напомним, что Боснии сборная Эстонии проиграла со счетом 1:2.

Эстония получила штраф как организатор матча. Наказан и Футбольный союз Боснии и Герцеговины - штраф составил 40 000 швейцарских франков (34 335 евро).

В начале первого тайма фанаты гостей забросали пиротехникой поле стадиона "А. Ле Кок Арена", что привело к краткосрочной остановке поединка.

Глава пресс-службы Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт сказал ERR, что в инциденте участвовали представители крупнейшей в Боснии группировки "ультрас", которые регулярно проводят аналогичные акции за пределами страны.

По его словам, боснийцам удалось пронести на трибуны очень большое количество пиротехники, а ее использование привело к остановке матча на несколько минут.

"Я не припомню, чтобы на стадионе в Лиллекюла раньше случалось что-то подобное", - добавил Уйболехт.

После завершения пиротехнического шоу организаторы акции сами покинули стадион.