Актуальная камера 07.11.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Виктор Сольц
Редактор: Виктор Сольц
Во вторник 25 новых колоколов были подняты на колокольню Яановой церкви (церковь св. Иоанна) на площади Вабадузе в Таллинне. Их установка и наладка должны завершиться к 17 декабря.
Уроженцу Уругвая, проживающему в Эстонии с 1993 года Марио Пиццоланти, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать госэкзамен по математике. Экзаменаторы Innove снизили ему оценку за то, что предложенное им решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. После оспаривания оценки ее повысили.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
С 10 ноября в Тартуском художественном музее открыта выставка одной из наиболее ярких художниц Эстонии XIX века Юлие Хаген-Шварц. Ее можно считать первой профессиональной художницей в Эстонии: она добилась как академического признания, так и успеха на местной художественной сцене.
Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима