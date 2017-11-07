ERR в Москве: столетие Октябрьской революции отметили лишь коммунисты

Сегодня исполняется сто лет со дня начала вооруженного переворота в Петрограде - это событие затем вошло в историю как Великая Октябрьская социалистическая революция. В России большой юбилей отмечают лишь коммунисты - в Москве состоялась масштабная демонстрация и митинг, посвященный столетию "Великого Октября".

Праздничная демонстрация получилась несколько скомканной, поскольку городские власти не стали в будний день перекрывать одну из главных улиц столицы - Тверскую. Поэтому коммунистам всех мастей пришлось скромно шагать по тротуару, передает "Актуальная камера".

Демонстранты испытывали ностальгию по СССР.

На митинге лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в очередной раз попытался вдохновить своих сторонников.

"Сегодня те, кто предал Октябрь в 1991-м, празднуют победу. Но они боятся вас! Боятся красных знамен! Боятся великой советской эпохи! Боятся признаться, что это была вершина мировой цивилизации!", - кричал Зюганов.

Вершиной же сегодняшних коммунистических торжеств стал торжественный прием, прошедший в одном из московских отелей, по иронии судьбы носящем имя "Ренессанс-Монарх".