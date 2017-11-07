Эстонские работодатели жалуются на нехватку ИТ-специалистов

В столичном Котле культуры состоялась ярмарка труда, на которой были представлены почти 80 работодателей из Эстонии и зарубежных стран.

По последним данным Кассы по безработице, в Эстонии чуть менее 29 000 зарегистрированных безработных, то есть 4,5% трудоспособного населения, передает "Актуальная камера".

"На ярмарке труда у нас есть работодатели, которые предлагают работу в Ирландии, Чехии, Португалии, на Мальте и других странах. То есть возможностей достаточно много", - говорит руководитель европейской службы занятости в эстонской Кассе по безработице Марта Тракс.

Возможностей для работы за границей много, но специалистов не хватает и в Эстонии. Сотни работодателей ждут в свой штат уже квалифицированных работников, с большим опытом и умениями. Но на всех не хватает.

"В нашем банке чувствуется острая нехватка ИТ-специалистов, аналитиков. Их просто сейчас нет на рынке. Поэтому мы начали совместную работу с разными университетами. Сейчас же эстонские университеты не предлагают нужные специальности, которые пригодятся в будущем", - сетует рекрутер Swedbank Андра Риндерберг.

Самыми востребованными на рынке труда в Эстонии сейчас являются специалисты ИТ-сферы.

"Инфотехнология сейчас входит во все сферы деятельности, поэтому очень многим нужно задуматься, возможно стоит переквалифицироваться", - отмечает консультант по карьере для работающих людей Кассы по безработице Елена Малыгина.

С 1 мая 2017 года Касса по безработице предлагает различные обучения для работающих людей, которые хотят повысить свои навыки или вовсе сменить профессию.