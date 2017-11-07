Мировые цены на нефть неуклонно растут с середины июня, и, согласно прогнозам, к концу года цена барреля достигнет 67 долларов. Это приведет к повышению как стоимости моторного топлива, так и общего уровня цен.

Хотя эстонские продавцы топлива продавали во вторник бензин по оптовым ценам, эти цены были выше недавних обычных цен. Большой рост цен еще впереди, так как за две последние недели выросли цены на мировом рынке, передает "Актуальная камера на эстонском языке".

"Если сравнивать с прошлым годом, то уровень цен несколько вырос, и здесь было несколько причин: увеличение ставок акцизов и колебание цен на мировом рынке. Мы, как продавцы топлива, естественно, надеемся, что мировые цены не будут расти дальше, потому что мы четко видим, что чем выше цена, тем меньше покупателей", - менеджер Circle K Eesti Иво Попп.

"Трудно прогнозировать, насколько могут вырасти цены. То, что мы видим, это та котировка цен, на основании которой мы покупаем бензин и дизельное топливо. В этом году она находится на самом высоком уровне. И если читать мнения аналитиков, то похоже, что этот уровень не снизится", - объяснила руководитель розничной торговли Neste Кристи Пари.

В начале прошлого года цена на нефть упала ниже 30 долларов за баррель, но теперь она снова растет, и сегодня составляет 64 доллара.

По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, помимо цен на мировом рынке нужно иметь в виду и то, что на цену бензина в Эстонии влияют акцизы.

В конце месяца нефтедобывающие страны ОПЕК решили, какими будут предстоящие объемы добычи, которые в свою очередь повлияют на будущую цену на нефть.

"В целом разные аналитики считают, что принятое в конце месяца решение увеличит согласованный лимит на добычу нефти, а это в нынешнем контексте означает, что спрос на нефть в мире растет, избыточное предложение уменьшается, и это приведет к повышению цен на нефть", - сказал Каттай.

"Поэтому мы можем и в Эстонии ожидать, что из-за цены на нефть цена бензина на наших автозаправочных станциях начнет повышаться", - добавил он.

Каттай предполагает, что рост цен на нефть не будет резким и к концу года не превысит 65-67 долларов.