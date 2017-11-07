Количество бесплатных уроков эстонского для беженцев увеличится в три раза

Со следующего года беженцы начнут изучать эстонский язык в три раза интенсивнее, чем сейчас - в их распоряжении будет 300 часов занятий. Обучение мигрантов проходит на базе эстонского, без использования языков-посредников.

В 2018 году у беженцев будет больше возможностей изучать эстонский язык. Изначально прибывшие в Эстонию мигранты имели право на 100 часов бесплатного обучения эстонскому, со следующего же года языковая скорая помощь станет еще более основательной, передает "Актуальная камера".

"С начала следующего года всем беженцам независимо от того, прибыли они в Эстонию по квотам или самостоятельно, будет дана возможность изучать эстонский язык на протяжении 300 часов", - говорит руководитель политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Ранг.

У беженцев, которые уже изучали эстонский на протяжении первых 100 часов, есть возможность получить дополнительные бесплатные часы занятий. Те из мигрантов, кто числится на бирже труда, могут учить государственный язык еще более интенсивно.

Как правило, освоить язык достаточно сложно, но есть и исключения из правил. Например, шестиклассник Таллиннской 32-й средней школы Ахмад Ханафи, беженец из Сирии, говорит по-эстонски уже свободно.

"Занимаюсь по два часа в будние дни, то есть в неделю выходит десять часов", - поясняет Ханафи.

Мать Ахмада, Нирмин, не говорит ни по-эстонски, ни по-английски. Пока она успела взять только 40 уроков эстонского, но хочет продолжать обучение. Нирмин считает, что ей необходимо учить язык каждый день, чтобы добиться такого же результата, как у Ахмада.

Семья Ахмада приехала в Эстонию из Сирии три года назад и первое время жила в центре для беженцев в Вао. Сейчас дела у них пошли в гору: семье удалось открыть фирму по доставке на дом готовой еды, заказать которую можно через Facebook.

Начать бизнес помогло недоходное объединение Mondo. Семья настроена оптимистично, но еще не знает, останется ли в Эстонии навсегда.