Усадебный комплекс "Либерти" может вернуться в ведение Музея под открытым небом ({{commentsTotal}})
Музей под открытым небом надеется вернуть историческую мызу "Либерти" и тем самым расширить рабочие помещения для своих сотрудников.
С 2014 года исторический усадебный комплекс находится в ведении Riigi Kinnisvara AS, передает "Актуальная камера".
Когда-то мызу хотели сделать президентской резиденцией Тоомаса Хендрика Ильвеса, однако новая глава государства Керсти Кальюлайд от этих планов отказалась.
Теперь территория усадьбы заросла, а здания пустуют и разрушаются. Приведение комплекса в порядок по приблизительным подсчетам оценивается в 3 миллиона евро.
Министр государственного управления Яак Ааб заявил, что готов в ближайшее время вынести судьбу усадьбы "Либерти" на обсуждение кабинета министров.
Редактор: Виктор Сольц