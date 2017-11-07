В Пярнумаа беркут и орлан-белохвост вернулись в дикую природу после курса лечения

В одной из ветеринарных клиник Пярнуского уезда опустели клетки для птиц. Но орнитологи этому событию рады. Беркут и орлан-белохвост после курса лечения вернулись туда, где и должны быть, - на свободу.

Даже после двухчасового путешествия в клетке из ветеринарной клиники Эстонского университета естественных наук до Пярнумаа беркут полон сил и готов к атаке, передает "Актуальная камера".

24 июня одна молодая семья нашла его умирающим.

"Он пытался взлететь. Несколько раз убегал от нас в высокую траву. Я была по пояс мокрая. Потом он забрался в канаву. К счастью, смог выбраться оттуда. Затем все-таки смогли набросить на него куртку и поймать. Отнесли беркута в пустой курятник, чтобы он там переночевал", - вспоминает жительница Тыстамаа Сигрид.

Утром следующего дня, осмотрев пернатого хищника, орнитологи обнаружили у него отравление свинцом и несколько сломанных перьев. Вдобавок оказалось, что в беду попал самый старый в Эстонии беркут.

"Он был окольцован в 1992 году. Значит, мы имеем дело с самым старым беркутом, обнаруженным в дикой природе Эстонии. Также у него на спине установлен GPS-навигатор, с помощью которого мы можем следить за его местонахождением", - говорит ветеринар и докторант Эстонского университета естественных наук Мадис Лейвиц

После четырех месяцев лечения ученые решили выпустить красавца-хищника в те же края, где он обитал раньше.

Вместе с ним выпустили на свободу и орлана-белохвоста, который попал в беду в Пярнумаа месяцем позже и также проходил курс лечения в Тарту. У молодого орлана-белохвоста были сломаны несколько перьев. Теперь у выпущенных на свободу птиц есть время подготовиться к предстоящей зиме.

"И беркут, и орлан-белохвост не являются перелетными птицами. Они перемещаются зимой в поисках пищи, но это местные пернатые хищники. И эстонская зима не должна представлять для них никаких проблем", - утверждает Лейвиц.