В Нарву на турнир юных шахматистов приехал международный гроссмейстер Алексей Широв

Шесть сильнейших команд юных шахматистов из стран, расположенных на берегу Балтийского моря, съехались в Нарву для участия в молодежном турнире. Почетным гостем мероприятия на этот раз стал международный гроссмейстер Алексей Широв, который в 1998 году добился права на матч за звание чемпиона мира по шахматам с Гарри Каспаровым.

С 5 по 10 ноября в нарвском Доме детского творчества проходит восьмой международный молодёжный командный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", посвящённый величайшему шахматисту XX века Паулю Кересу, передает "Актуальная камера".

"Как только научился играть, мне захотелось прочесть все шахматные книги, которые были в библиотеке моего отца. Самой первой книгой была "Сто партий Пауля Кереса", я ее изучал достаточно серьезно. Она мне запомнилась", - вспоминает международный гроссмейстер Алексей Широв.

В командных соревнованиях участвуют сборные России, Литвы, Латвии, Финляндии и две команды Эстонии. Двадцать восемь участников рискнули сразиться с гроссмейстером в сеансе одновременной игры, и четверо смогли свести свои партии вничью, что при сопернике такого уровня является очень хорошим результатом.

Организация такого турнира, по словам мэра города Тармо Таммисте, положительно влияет на имидж Нарвы.