Сборная Эстонии по футболу готовится к товарищеским матчам

Сборная Эстонии по футболу на этой неделе проведет два товарищеских матча. В четверг подопечные Мартина Рейма сыграют в Хельсинки с Финляндией, после чего отправятся на Мальту. Состав команды можно считать экспериментальным.

Состав национальной команды выглядит заметно обновленным, передает "Актуальная камера".

Главный тренер Мартин Рейм дал возможность отдохнуть ветеранам команды, среди которых Рагнар Клаван и Константин Васильев.

Основу теперь составляют игроки, выступающие в чемпионатах Финляндии и Норвегии, а также футболисты таллиннской "Флоры", в субботу ставшие чемпионами страны.

Тем не менее главный тренер считает, что и в таком составе команда способна показать хорошую игру.

Матч с командой Финляндии состоится в четверг, игра с мальтийцами - в воскресенье.

После этого сборная Эстонии без своих ведущих игроков отправится на тихоокеанские острова, где сыграет еще два товарищеских матча с Фиджи и Вануату.