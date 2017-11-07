Таллиннский "Калев" попал в высшую лигу на следующий сезон

Эстонский футбольный союз утвердил состав участников чемпионата страны в высшей лиге и отменил переходные матчи, которые должны были состоятся в конце этой недели.

Отмена переходных матчей связана с появлением двух вакансий в высшей лиге после отказа от участия в следующем сезоне таллиннского "Инфонета" и потери лицензии силламяэского "Калева", передает "Актуальная камера".

Таким образом аутсайдер прошедшего чемпионата - пярнуский "Вапрус" - сохранил свое место в элите, а свободные вакансии заполнили два лучших клуба первой лиги - городская команда Маарду и столичный "Калев".