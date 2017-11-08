Команда Роберта Рообы пробилась в четвертьфинал хоккейной Лиги чемпионов ({{commentsTotal}})
Финский хоккейный клуб "Ювяскюла", в составе которого выступает нападающий сборной Эстонии Роберт Рооба, пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.
По сумме двух матчей в стартовом раунде плей-офф команда эстонского легионера со счетом 5:4 переиграла действующего чемпиона Финляндии, клуб "Таппара" из Тампере.
На прошлой неделе на своем льду "Юваскюла" добилась победы со счетом 3:1, а накануне вечером уступила "Таппаре" в гостях - 2:3.
В 1/4 финала соперником финского клуба станет победитель пары "Цуг" (Швейцария) - "Комета" (Чехия).
Редактор: Сергей Михайлов