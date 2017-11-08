Команда Роберта Рообы пробилась в четвертьфинал хоккейной Лиги чемпионов

Уроженцу Уругвая, проживающему в Эстонии с 1993 года Марио Пиццоланти, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать госэкзамен по математике. Экзаменаторы Innove снизили ему оценку за то, что предложенное им решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. После оспаривания оценки ее повысили.