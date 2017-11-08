Зарплата мэра Хаапсалу вырастет до 3000 евро

На своем следующем заседании, которое пройдет 10 ноября, депутаты городского собрания Хаапсалу в числе прочего планируют утвердить размер зарплаты главы местной администрации Урмаса Суклеса.

Как следует из проекта решения, мэр Хаапсалу станет зарабатывать 3000 евро в месяц.

По состоянию на 1 апреля ежемесячный оклад Суклеса составлял 2260 евро. По данным местной газеты Lääne Elu, с учетом доплат и премий в среднем он зарабатывал 2324 евро в месяц.

Урмас Суклес, которого перед местными выборами исключили из Партии реформ, был переизбран мэром Хаапсалу в минувшую пятницу, 3 ноября.