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Зарплата мэра Хаапсалу вырастет до 3000 евро ({{commentsTotal}})

Эстония
Урмасу Суклесу поднимут зарплату.
Урмасу Суклесу поднимут зарплату. Автор: ERR
Эстония

На своем следующем заседании, которое пройдет 10 ноября, депутаты городского собрания Хаапсалу в числе прочего планируют утвердить размер зарплаты главы местной администрации Урмаса Суклеса.

Как следует из проекта решения, мэр Хаапсалу станет зарабатывать 3000 евро в месяц. 

По состоянию на 1 апреля ежемесячный оклад Суклеса составлял 2260 евро. По данным местной газеты Lääne Elu, с учетом доплат и премий в среднем он зарабатывал 2324 евро в месяц.

Урмас Суклес, которого перед местными выборами исключили из Партии реформ, был переизбран мэром Хаапсалу в минувшую пятницу, 3 ноября.

Редактор: Сергей Михайлов

хаапсалуурмас суклес


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На своем следующем заседании, которое пройдет 10 ноября, депутаты городского собрания Хаапсалу в числе прочего планируют утвердить размер зарплаты главы местной администрации Урмаса Суклеса.

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