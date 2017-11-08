Устроивший стрельбу в Техасе в 2012 году сбежал из психбольницы

Девин Келли, в минувшее воскресенье открывший стрельбу по прихожанам баптистской церкви в Техасе и убивший 26 человек, в 2012 году сбежал из психиатрической лечебницы, говорится в сообщении полиции.

Полицейских, производивших арест Девина Келли пять лет назад, проинформировали, что он представляет опасность для себя и для окружающих, передает в среду Би-би-си.

Келли был отправлен на принудительное лечение по приговору военного трибунала за неоднократное избиение жены и приемного ребенка. В 2012 году он был помещен в клинику в Санта-Терезе, в 160 км от Эль-Пасо, откдуа позднее сбежал.

В 2010-2014 годах Келли служил в военно-воздушных силах в самом низком звании - неквалифицированного рядового авиации. В 2014-м Келли был разжалован и уволен из армии.

В результате стрельбы в баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс в Техасе в воскресенье погибли как минимум 26 человек. Нападавший был вооружен штурмовой винтовкой.