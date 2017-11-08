Компромисс найден: полку с вином в "суперминистерстве" перенесли из одного угла в другой

Винный стеллаж в кафе здания "суперминистерства" в Таллинне перенесли из одного угла в другой - таким простым способом был решен конфликт между требовавшей запретить продажу вина в столовой канцлером Марикой Приске и владельцами общепита.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Postimees.

"На состоявшейся в понедельник встрече, в которой приняли участие представители министерств и оказывающей в здании на Суур-Америка 1 услуги общественного питания фирмы S.E.E. Piraja, имеющей также разрешение на продажу алкоголя, было достигнуто удовлетворяющее стороны соглашение о том, что винный шкаф в кафе будет размещен в менее заметном месте", - прокомментировала итоги встречи руководитель по маркетингу предприятия Riigi Kinnisvara Мариаана Сынаялг.

В конце октября rus.err.ee написал о том, что установленные в кафе здания "суперминистерства" на Суур-Америка винные полки не понравились канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске.

В своем письме в компанию Riigi Kinnisvara (RKAS), которая управляет этой недвижимостью, она потребовала обязать кафе убрать алкоголь с полок, так как его продажа в министерских помещениях противоречит алкогольной политике государства.

"Я бы не спешил сейчас занимать какую-то конкретную позицию. Мы уже обсудили возникшую ситуацию с госпожой Приске. Но участвовать в решении вопроса необходимо всем сторонам - то есть оператору кафе, RKAS и министерствам, которые арендуют помещения в здании на Суур-Америка", - говорил тогда us.err.ee руководитель RKAS Танель Тийтс.

Он пообещал, что представители RKAS проведут встречу с операторами кафе и министерствами, чтобы выработать устраивающее все стороны решение.