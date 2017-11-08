Расследование оправдало действия полицейского, застрелившего мужчину с ножами

Внутреннее расследование трагического инцидента, произошедшего в конце октября на площади Вабадузе в Таллинне, где полицейский смертельно ранил молодого человека, вооруженного двумя ножами, завершено.

Полиция решила не возбуждать уголовное расследование, посчитав, что действия полицейского были вынужденной обороной, передает в среду, 8 ноября, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees. Стрелявший сотрудник полиции продолжает работу на своем прежнем посту.

Как пояснил представитель прокуратуры, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что причиной смерти молодого человека стало ранение от попадания пули.

Прокуратура отметила, что не считает уместным более точное описание характера ранения.

Прокуратура также не стала уточнять, находился ли 33-летний молодой человек в тот момент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.