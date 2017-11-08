В среду днем без осадков, +3..+7

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Синоптик Ольга Мятлик
Синоптик Ольга Мятлик
В 2018 году минимальный оклад школьного учителя вырастет до 1150 евро в месяц - это меньше, чем хотят получать сами педагоги.
Уроженцу Уругвая, проживающему в Эстонии с 1993 года Марио Пиццоланти, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать госэкзамен по математике. Экзаменаторы Innove снизили ему оценку за то, что предложенное им решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. После оспаривания оценки ее повысили.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
В среду, 8 ноября, четыре эстонских литератора проведут в Нарве открытую встречу с горожанами, на которой расскажут о своем творчестве.
Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима