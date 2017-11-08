Эстонские писатели встретятся с нарвитянами

В среду, 8 ноября, четыре эстонских литератора проведут в Нарве открытую встречу с горожанами, на которой расскажут о своем творчестве.

Как сообщает Нарвская центральная библиотека, во встрече примут участие Вахур Афанасьев, Сильвия Ургас, Пирет Яакс и Аапо Ильвес.

Мероприятие пройдет на двух языках в стенах библиотеки и начнется в 16:00.

Вахур Афанасьев – известный эстонский писатель, поэт, музыкант, режиссер. В 2011 году его книга Minu Brüssel была признана журналом Go Reisiajakiri лучшей книгой для путешественников. В 2017 г. в конкурсе романов (дебютных или неопубликованных), организованного Эстонским Союзом писателей, роман Вахура Афанасьева"Серафима и Богдан" удостоился I места. Помимо книг, Афанасьев пишет электронную музыку, электро-гитарный рок, блюз и кантри, а также экспериментальный нойз-поп.

Молодой поэт Сильвия Ургас в прошлом году за сборник стихов Siht/koht получила литературную премию Бетти Алвер, активно публикует свои стихи, статьи в Postimees, Sirp, Müürileht, Eesti Ekspress, Delfi, участвует в литературных фестивалях Prima Vista ja HeadRead.

Пирет Яакс – известный драматург, чья пьеса "Увидеть розового слона"в 2011 году получила главную премию конкурса пьес Эстонского Театрального агентства и переведена на 7 языков, в том числе на русский.

Аапо Ильвес – поэт, прозаик, музыкант и художник. Пишет на эстонском, сету и выруском языке. Его песня Tii в исполнении ансамбля Neiokõsõ стала полуфиналистом "Евровидения-2004".