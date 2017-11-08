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В Тарту из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в квартире ({{commentsTotal}})

Эстония
Пожар. Иллюстративная фотография.
Пожар. Иллюстративная фотография. Автор: Рене Кулдна/ERR
Эстония

Во вторник в Тарту в многоквартирном доме на улице Пеплери произошел пожар. Пожилую женщину удалось спасти благодаря соседу.

В 8:21 спасателям поступило сообщение о том, что из квартиры на верхнем этаже трехэтажного дома идет дым. Возгорание заметил сосед, в квартире которого сработал дымовой датчик. Спасатели обнаружили в коридоре горящей квартиры 84-летнюю женщину без чувств. Ее передали медикам скорой помощи, которым удалось реанимировать ее. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

В одной из комнат квартиры горела мебель. По мнению прибывшего наместо инспектора, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. В комнате было много подсвечников и керосиновая лампа. Дымового датчика в квартире не было.

Редактор: Ирина Киреева

пожар


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