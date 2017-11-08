В 2018 году зарплаты учителей вырастут в меньшем объеме, чем хотят педагоги

В 2018 году минимальный оклад школьного учителя вырастет до 1150 евро в месяц - это меньше, чем хотят получать сами педагоги.

“В законопроекте о госбюджете на следующий год правительство предусмотрело выделение дополнительных средств на зарплаты учителям, которые позволят поднять минимальный оклад учителей до 1150 евро, то есть он будет составлять на 100 евро больше, чем сейчас”, - сообщила в среду, 8 ноября, министр образования и науки Майлис Репс.

Средняя заработная плата учителя поднимется по меньшей мере до 1380 евро.

При этом запланированное государством повышение окладов учителей будет меньшим, чем хотели сами учителя. По словам председателя Союза работников образования Ремо Вольтри, в 2018 году учителя хотели бы получать не менее 1280 евро в месяц - то есть среднюю по стране зарплату.

По состоянию на сентябрь 2017 года минимальная зарплата учителя составляла 1050 евро.

В среду, 8 ноября, министр Майлис Репс встретится с представителями Союза работников образования Эстонии, Союза учителей Эстонии, Союза городов и Союза местных самоуправлений Эстонии для того чтобы договориться о новом размере минимального оклада учителей.

По словам Репс, будут расти и зарплаты педагогов детских садов. Она пообещала, что к 2019 году зарплата учителей в детских садах составит 90 процентов от минимального оклада учителей общеобразовательных школ, а зарплата тех педагогов детских садов, кто имеет степень магистра, сравняется с зарплатой учителя.