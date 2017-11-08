В четверг на Ратушной площади установят рождественскую ель

Главную рождественскую ель в столице установят на Ратушной площади уже завтра, 9 ноября.

В этом году елку привезут из Вяэна-Йыэсуу. Дереву приблизительно 50 лет, оно растет на участке, принадлежащем семье Саар.

Старейшина района Кесклинн Таави Пукк отметил, что дерево выбирали долго и тщательно.

"К рождественской ели на Ратушной площади повышенные требования: она должна быть пышной, густой и достаточно высокой. Одним словом – она должна быть представительной и достойной исторического места", – пояснил Пукк.

В этом году горуправе Кесклинна поступило 14 предложений на выбор рождественской ели, однако среди них подходящего дерева не нашлось. Пришлось обратиться к вариантам, предложенным в прошлом году, среди которых было несколько подходящих деревьев. Кроме достойного вида дерева важно и его местонахождение. К месту, где растет дерево, должен быть подъезд, и оно не должно быть слишком далеко от Таллинна.

Выбранная ель растет в дачном кооперативе с узкими дорогами, поэтому работы начнут рано утром. Согласно планам, во второй половине дня рождественское дерево должно быть установлено на Ратушной площади.

Огнями ель украсят 17 ноября. В этот же день откроется Рождественский рынок.

Ель растет в дачном кооперативе в Вяэна-Йыэсуу. Автор: Raepress