Во второй половине года рост промышленности замедлился

Данные промышленного производства за третий квартал говорят о том, что прежние темпы роста пошли на убыль. Если в первом и во втором кварталах промышленное производство увеличилось на 13% и 10% соответственно, то в третьем квартале рост составил всего 3%. Основная причина замедления темпов роста кроется в сокращении производства электроэнергии. Подробнее об этом рассказывает руководитель коммуникации SEB банка Юлия Пильман: