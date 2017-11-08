Мартин Куппер будет тренироваться вместе с Гердом Кантером

Эстонский дискобол Мартин Куппер прекратил длившееся с 2012 года сотрудничество с тренером Александром Таммертом. Дальнейшего прогресса он надеется достичь за счет совместных тренировок с олимпийским чемпионом Гердом Кантером.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщила пресс-служба Союза легкой атлетики Эстонии.

"Я почувствовал потребность в новых идеях и нуждаюсь в новом дыхании. Я очень благодарен Таммерту за эти годы совместной работы", - объяснил Куппер.

Сам Александр Таммерт сказал, что работать с Куппером было интересно, но нелегко, поскольку им не всегда хватало взаимопонимания.

Теперь Мартин Куппер решил тренироваться вместе с Гердом Кантером, который после следующего сезона планирует уйти из большого спорта.

И Куппер, и Кантер убеждены, что совместные тренировки пойдут им обоим только на пользу.