rus.err.ee

Из-за медицинского обследования судьи рассмотрение дела Сависаара переносится на декабрь ({{commentsTotal}})

Эстония
Эдгар Сависаар в зале суда 18 октября.
Эдгар Сависаар в зале суда 18 октября. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В связи с медицинским обследованием судьи процесс по делу обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара продолжится не раньше середины декабря.

Процесс планировалось продолжить 7 ноября, но поскольку судье потребовалось медицинское обследование, заседание перенесли на 14 ноября. В среду выяснилось, что суд и в этот день не сможет продолжить процесс, и новое заседание было назначено на 12 декабря.

Ранее планировалось, что во вторник выступят последние вызванные прокуратурой свидетели, тем самым обвинение представит все свои доказательства, и суд перейдет к рассмотрению представленных защитой доказательств.

Судебный процесс по обвинению Сависаара в коррупции начался в Харьюском уездном суде 12 июня с того, что подсудимые заявили, что предъявленное им обвинение понятно, но себя виновными они не признают. Лишь бывший министр Виллу Рейльян признал себя виновным и рассматриваемый им эпизод суд выделил в отдельное делопроизводство по соглашению сторон.

К этому времени суд успел заслушать показания ряда вызванных прокуратурой свидетелей, в том числе предпринимателя в сфере рекламы Пааво Петтая, бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера, депутата Рийгикогу Сирет Котка и исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса. Показания также дали многие подчиненные бизнесмена Александра Кофкина и сотрудники Таллиннской горуправы.

Из числа обвиняемых свои показания дали Рейльян и бывший городской чиновник Прийт Кутсер. Последний рассчитывал, что его дело будет завершено в соответствии с принципами оппортунитета, но госпрокуратура не согласилась пойти на этот шаг.

Суд успел также прослушать аудиозаписи, сделанные в ходе следственной деятельности, и исследовать письменные доказательства. Суд также не согласился с ходатайством защитников завершить дела в отношении их подзащитных в связи с тем, что прошло разумное время их рассмотрения.

Суд также изучил письменные доказательства, касающихся финансовых дел Сависаара, и установил, что Сависаар предпочитал пользоваться наличными деньгами и позволял другим лицам оплачивать его повседневные бытовые расходы.

В ходе заседаний бывшему лидеру Центристской партии несколько раз становилось плохо и дважды скорая помощь доставляла его из зала суда в больницу.

В конце ноября прошлого года госпрокуратура предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей. В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

дело сависаара


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Новый облик tallinna kaubamaja и ТЦ KRISTIINE
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Заседание кандидатов на руководящие посты мэрии Таллинна.

Задачи вице-мэров Таллинна обозначены: Белобровцев заменит Кылварта, Новиков - Ааса

Утвержденные Таллиннским советом Центристской партии кандидаты в вице-мэры собрались во вторник на пресс-конференции, чтобы рассказать о планах горуправы. Кандидат в мэры Таллинна Таави Аас представил всех кандидатов и их сферы ответственности.

100-летие Октябрьской революции
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

ЭКОНОМИКА
07.11

Инфляция в Эстонии ускорилась до 3,8% за счет подорожания продуктов

06.11

Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

06.11

Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

06.11

Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС

06.11

На ярмарке труда в Котле культуры будет предложено более 2000 рабочих мест

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Особый взгляд

Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:38

Владельцы обновленных ID-карт еще месяц не смогут шифровать данные

11:11

Из-за медицинского обследования судьи рассмотрение дела Сависаара переносится на декабрь

11:07

Мартин Куппер будет тренироваться вместе с Гердом Кантером

11:01

Во второй половине года рост промышленности замедлился

10:54

Союз авторов Эстонии: каждое десятое предприятие общепита использует музыку незаконно

10:45

Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года Обновлено

10:12

В четверг на Ратушной площади установят рождественскую ель

10:06

Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

09:52

В 2018 году зарплаты учителей вырастут меньше, чем хотят педагоги

09:44

В Тарту из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в квартире

09:26

Эстонские писатели встретятся с нарвитянами

09:09

Пярнуский санаторий "Эстония" ищет нового руководителя

09:08

В среду днем без осадков, +3..+7

08:59

Расследование оправдало действия полицейского, застрелившего мужчину с ножами

Полезно знать

Топ читаемости
07.11

КаПо задержала в Нарве предполагаемого агента ФСБ Обновлено

07.11

ФОТО: после реконструкции в ТЦ Kristiine появятся боулинг и кинозал

07.11

Задачи вице-мэров Таллинна обозначены: Белобровцев заменит Кылварта, Новиков - Ааса Обновлено

10:45

Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года Обновлено

07.11

Без неожиданностей: вице-мэром Нарвы утвержден Алексей Евграфов

07.11

В центре Стокгольма сгорел многоквартирный дом Обновлено

06.11

Центристская партия поддержит кандидатуру Алексея Евграфова в вице-мэры Нарвы

07.11

Ученый дал пять практических советов, как избавиться от смарт-зависимости

07.11

ФОТО: видение архитекторов нового Tallinna Kaubamaja выставлено на народное голосование

07.11

ФОТО и ВИДЕО с дрона: первый отрезок Рейди теэ уже заасфальтирован Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
11:01

Во второй половине года рост промышленности замедлился

10:06

Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

09:09

Пярнуский санаторий "Эстония" ищет нового руководителя

09:08

В среду днем без осадков, +3..+7

07.11

Подходят к концу учения Скаутского батальона в Латвии

07.11

Минюст: несколько заключенных обжаловали запрет на курение, одному разрешили курить Обновлено

07.11

Госпрокурор: деятельность задержанного агента ФСБ не имела отношения к ID-картам

07.11

Во вторник днем солнечно, без осадков, +5...+8

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: