Владельцы обновленных ID-карт еще месяц не смогут шифровать данные

К вечеру вторника около 150 000 человек обновили свои ID-карты, но при этом использовать функцию криптирования или шифрования документов пока еще нельзя.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Директор Департамента государственной инфосистемы (RIA) Таймар Петеркоп сказал, что при обновлении сертификатов уязвимых ID-карт государство в первую очередь позаботилось о том, чтобы у них работали функции аутентификации и подписания документов.

"Шифровать файлы при помощи ID-карты нельзя будет еще около месяца, но работа на этим вопросом идет", - заверил Петеркоп.

Поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт. Информацию о том, как обновить сертификат, можно найти на сайте www.id.ee и https://www.politsei.ee/ru/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/sertifikaatide-uuendamine/.