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Сборная Эстонии по хоккею сыграет на турнире в Клайпеде с Латвией, Литвой и Украиной ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Сборная Эстонии по хоккею отправляется в Клайпеду, где с пятницы по воскресенье пройдет второй этап балтийского турнира CROWNS Baltic Challenge Cup. Несмотря на то, что не все команды будут играть в сильнейшем составе, по словам президента Хоккейного союза Эстонии Рауно Парраса, все команды будут очень сильными, но при этом Эстония со всеми сможет побороться за победу.

Соперниками эстонской команды на предстоящем турнире станут сборная Латвии, Литвы и Украины. При этом последние представлены молодежной сборной, а Латвия играет не в сильнейшем составе. Однако Паррас утверждает в интервью для "Кофе+", что легкой победы ждать не стоит и эстонской сборной нужно настроиться на борьбу.

"Я думаю, что все команды будут очень сильные. И в украинской молодежной сборной тоже есть хорошие опытные игроки. Литва готовится очень серьезно, например, Каспарайтис, который еще недавно играл в НХЛ, будет выступать за свою страну. Уровень латвийской сборной тоже очень высокий. Так что все команды будут очень сильными, но при этом со всеми можно будет побороться", - сказал президент Хоккейного союза Эстонии.

Защитник сборной Эстонии по хоккею Филипп Шварыгин отметил, что и эстонская сборная будет соревноваться не в сильнейшем составе. А лучший эстонский хоккеист Роберт Рооба в это время бъется за свой финский клуб Юваскюла в плэй-офф хоккейной лиги чемпионов.

"В этот раз сборная Эстонии тоже едет ослабленным составом - едут ребята, которые играют только на местном чемпионате, за исключением нескольких игроков", - подчеркнул игрок сборной.

Также сейчас проходит и чемпионат Эстонии по хоккею, в котором соревнуются четыре команды — Narva PSK, таллиннские Viking и Vipers, а также тартуский Kalev-Välk. Если посмотреть на турнирную таблицу, то у трех команд по 12 очков, а у Vipers — ноль. Тем не менее, Паррас не может назвать Vipers проходной командой, не являющейся соперником для остальных.

"Это команда, в которой в основном играют молодые воспитанники клуба. Они пока еще молодые и счет очков не открыли, но с другой стороны они не так сильно уступают. В последние выходные они проиграли тартускому клубу одну шайбу, с клубом Viking тоже играли достойно — но за последние пару минут Viking их обыграл в три шайбы. Я думаю, что уровень их игры повышается и к концу сезона они будут уже более серьезными соперниками",- добавил Паррас.

Шварыгин отмечает, что несмотря на небольшое количество команд, все игры проходят на высоком уровне, поскольку все четыре клуба имеют примерно равные силы.

Президент Хоккейного союза объясняет небольшое количество команд низкой популярностью хоккея в Эстонии, но в перспективе ситуация, по его словам, должна улучшиться.

"Хоккей не самый популярный вид спорта. Однако после появления катка Тондираба появилась более серьезная возможность заниматься с детьми. И то, что тот же Вайперс, который на сегодняшний день является самым большим хоккейным клубом, выставил в этом сезоне свою команду — это хороший знак", - считает он.

Редактор: Дина Малова

хоккейчемпионат эстонииcrowns baltic challenge cupфилипп шварыгин


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