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Опрос: 20% жителей Эстонии не знают, что наследство может состоять и из кредитов ({{commentsTotal}})

Эстония
Советы по вопросам наследования и завещания можно получить у нотариусов.
Советы по вопросам наследования и завещания можно получить у нотариусов. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Треть жителей Эстонии не знают или не задумывались о том, кто их наследники, и каждый пятый не знает, что наряду с имуществом наследуются также долги. Выяснилось в ходе исследования, проведенного Институтом финансов Swedbank.

12% жителей не знают, кто точно после их смерти унаследует их имущество и обязательства, 20% не задумывались об этом. Самыми информированными в этом вопросе оказались люди старше 65 лет, а также женщины. Меньше всего задумывались о своих наследниках люди, живущие в одиночестве. Почти 20% жителей не знали, что наследство может состоять не только из имущества, но и из кредитов и прочих финансовых обязательств.

"Для экономической составляющей современной жизни характерна большая долговая нагрузка, которую люди на себя берут. Остаток по финансовым обязательствам у жителей Эстонии по состоянию на конец прошлого года составил 8,4 миллиарда евро. Прежние исследования показывали, что финансовых обязательств у семей больше, чем накоплений, и потеря приносящего доход члена семьи может поставить семью в очень тяжёлое положение, – сказала директор Института финансов Swedbank Кати Воометс. – Для того, чтобы защитить своих близких от неожиданностей, надо прежде всего уяснить для себя, кому и что мы в будущем оставим в наследство, и справятся ли наследники с обязательствами".

Круг наследников, предусмотренный законом, или распределение имущества между наследниками можно при желании изменить с помощью завещания. Этой возможностью в настоящее время пользуется лишь пятая часть населения. Больше всего завещаний оформлено у людей старше 75 лет, меньше всего – у 25-49-летних. Меньше всего оформлено завещаний в семьях с детьми младше 18 лет.

"В соответствии с прошлогодней статистикой, в Эстонии умерло 3153 человека в возрасте 25-64 лет. Большинство смертей были вызваны болезнями. Это означает, что уяснение для себя дел, связанных с наследованием, не помешает в любом возрасте, и сделать это целесообразно до того, как возникнут риски для жизни и здоровья", – сказала Кати Воометс.

Исследование проведено фирмой Turu-uuringute AS с сентября по октябрь 2017 года. В опросе приняло участие 836 жителей Эстонии старше 30 лет.

Редактор: Ирина Киреева

кредитыфинансовые обязательстванаследование


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