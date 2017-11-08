Алар Варрак покинул тренерский штаб сборной Эстонии по баскетболу

Об этом в среду, 8 ноября, сообщил портал ERR Sport, напомнив, что в сборной Эстонии Варрак выполнял функции помощника главного тренера Тийта Сокка.

По словам Варрака, от работы в сборной он вынужден отказаться из-за плотного графика в клубе.

В итоге вместо Алара Варрака помогать Тийту Сокку будет Индрек Виснапуу.

В квалификации ЧМ-2019 сборная Эстонии попала в группу H, где ее соперником станут национальные команды Великобритании, Греции и Израиля.

Отборочный цикл пройдет с 23 ноября по 1 июля 2018 года.